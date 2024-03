1ère Rencontre poétique maroco-espagnole, lectures croisées entre les deux rives

samedi, 2 mars, 2024 à 15:32

La Conférence internationale SWAT (Soil and Water Assessment Tool), un événement scientifique majeur dédié à l’outil d’évaluation des sols et de l’eau, aura lieu du 06 au 08 mars à Marrakech, avec la participation d’un aréopage d’experts et de représentants d’institutions internationales spécialisées dans la gestion des bassins versants.