La 24ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga, du 11 au 18 mai prochains

mardi, 2 avril, 2024 à 16:41

Khouribga – La 24ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK) se tiendra du 11 au 18 mai prochains sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a annoncé, mardi à Khouribga, la Fondation de ce festival.

Le cinéma malien est l’invité d’honneur de cette 24ème édition du FICAK qui verra la projection de Six films de cinéastes maliens en présence de réalisateurs, d’écrivains, d’artistes et de romanciers de ce pays.

Lors cette édition du FICAK, 13 longs-métrages seront en lice en compétition officielle et 15 films vont concourir dans la compétition officielle de courts-métrages, a indiqué la Fondation du festival international du cinéma africain de Khouribga, qui note que cette 24ème édition sera marquée par la participation de 300 cinéastes.

Selon le FICAK, le jury de la compétition officielle de longs-métrages sera composé de cinq membres internationaux et celui de la compétition des courts-métrages comptera trois membres internationaux.

Le FICAK, qui souffle cette année sa 47ème bougie, a maintenu le Prix de la critique cinématographique africaine ainsi que le Prix “Don Quichotte”, accordé par la Fédération nationale des ciné-clubs au Maroc.

Au cours de cette nouvelle édition, le FICAK rendra hommage à des figures du cinéma africain et national en reconnaissance de leurs longues et brillantes carrières et de leur riche contribution en faveur du rayonnement du 7ème art dans le continent africain.

Il sera également procédé à la projection d’un ensemble de films pédagogiques au profit des élèves et étudiants de la région en étroite collaboration avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Béni Mellal-Khénifra ainsi qu’à l’organisation d’une compétition de scénarios, pour la première fois de l’histoire du Festival, mettant en lice des scénaristes.

Dans le cadre de son ouverture sur son environnement, le FICAK poussera les portes de la prison locale de Khouribga le temps d’une nouvelle édition du “Festival culturel des détenus africains à Khouribga”, un moment phare de ce rendez-vous continental dédié au 7ème art.

Au menu de cette Grand-messe, figurent, également, l’organisation d’une conférence sur le cinéma ainsi que les débats de minuit du FICAK, une tradition reconnue au festival destinée à rapprocher le cinéma des cinéphiles.

Le FICAK, dont la première édition remonte à 1977, est considéré comme étant l’un des festivals de cinéma les plus anciens au Maroc et le troisième festival du film africain à l’échelle du continent.