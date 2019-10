Plus de 51.000 visiteurs à la 1re Biennale internationale d’art contemporain de Rabat (communiqué)

lundi, 14 octobre, 2019 à 19:21

La Biennale internationale de Rabat, qui se tient du 24 septembre au 18 décembre 2019 sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a jusqu’à présent accueilli plus de 51.000 visiteurs, indique un communiqué de la Fondation nationale des Musées.

La Biennale internationale de Rabat connaît un succès considérable aussi bien au niveau du public qu’au niveau des médias internationaux (El Pais, Le Monde, RFI, ZDF, Le Point, édition italienne “Elle magazine”), s’est réjoui la Fondation, soulignant qu’à travers cette affluence la biennale vient confirmer la place de Rabat comme Ville lumière, Capitale culturelle du Royaume.

Cette première édition est composée d’un volet international qui réunit 63 artistes et collectifs d’artistes venues de 27 pays différents, de trois cartes blanches consacrées à l’art contemporain, le cinéma, la littérature et d’un focus sur l’art urbain.

La Biennale se tient dans différents endroits de la capitale à savoir le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, le musée de l’Histoire et des Civilisations, le musée des Oudayas, le Fort Rottembourg, l’espace expression CDG, la Villa des Arts, la galerie d’art du crédit Agricole, la galerie d’art de la Banque populaire, la bibliothèque nationale du Royaume, le théâtre Mohammed V et le Parc Hassan II, conclut le texte.

Dans sa couverture de la Biennale, l’Agence France Presse (AFP) a mis en exergue la programmation 100% féminine de cette grand-messe qui regroupe 64 artistes venues de 27 pays, alors qu’El Pais a mis en avant la considération féminine de l’événement. En Allemagne, Profil salue “la première biennale mondiale à n’exposer que des femmes”, alors que son confrère, Monopol, appelle à “Suivre les cœurs, pas les règles !” en référence à la citation affichée pour l’occasion à l’entrée du Musée Mohammed VI.