Festival de Fès des musiques sacrées du monde: des intellectuels explorent l’esprit Al-Andalus et ses multiples dimensions

dimanche, 26 mai, 2024 à 17:57

Fès – Des intellectuels de différents horizons et des deux rives de la Méditerranée ont décortiqué, samedi à Fès, l’esprit Al-Andalus et ses différentes dimensions, en tant que vivier inépuisable d’imaginaires qui alimentent les thèses et les antithèses des siècles durant.