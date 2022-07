Inauguration, le 8 septembre à Rabat, de l’exposition et du musée de la Sîrah du Prophète (ICESCO)

mardi, 26 juillet, 2022 à 17:00

Rabat – L’inauguration de l’exposition et du musée de la Sîrah du Prophète est prévue le 8 septembre prochain au siège de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat, a annoncé l’organisation mardi dans un communiqué.

Les préparatifs et les arrangements en cours liés à l’ouverture officielle de l’exposition et du musée de la Sîrah du Prophète, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ont été examinés lors d’une visite tenue entre le directeur général de l’ICESCO, Salim Bin Mohammed Al-Malik et le Secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, en étroite coordination avec le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale (LIM), Mohamed bin Abdulkarim Al-Issa, précise la même source.

A cette occasion, MM. Al-Malik et Abbadi ont fait le point sur lesdits préparatifs afin de garantir la tenue dans les meilleures conditions de l’exposition et du musée de la Sîrah du Prophète, l’objectif étant de refléter la grandeur de l’événement et la noblesse du Saint-Prophète.

Ils ont, en outre, réaffirmé que cet événement exceptionnel vise à promouvoir les relations de fraternité entre les peuples du Royaume d’Arabie Saoudite, du Royaume du Maroc et le reste du monde islamique, ainsi que l’amour et la révérence qu’ils partagent à l’égard du Prophète, paix et bénédiction soient sur lui, indique-t-on.

L’exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique sont le fruit d’un partenariat stratégique trilatéral entre l’ICESCO, la LIM et la Rabita Mohammadia des Oulémas, et constituent le premier événement du genre à être organisé hors de l’Arabie Saoudite.

Cette manifestation se veut une occasion de mettre en exergue le message de l’Islam promouvant la justice, la paix, la miséricorde, la tolérance, la coexistence et la modération en se basant sur le Saint Coran, la Noble Sounna et l’histoire islamique rayonnante.

Tout en faisant appel aux dernières technologies, cet événement permettra aux visiteurs de vivre l’expérience réelle de la Sîrah du Prophète et des événements historiques.