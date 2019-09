Les réalisations dans le secteur du théâtre, fruit de longues années de réformes entreprises

samedi, 28 septembre, 2019 à 6:51

Safi- Les réalisations dans le secteur du théâtre sont le fruit de longues années de réformes entreprises par le ministère selon une approche participative, a souligné vendredi soir, à Safi, le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur des Arts au sein du ministère, Mohamed Benyaacoub, lors de la cérémonie d’ouverture de la 2è édition du Festival national des amateurs du théâtre, M. Laaraj a relevé que les chantiers de réformes entrepris traduisent la grande attention accordée par le ministère de tutelle au secteur du théâtre en tant que vitrine pour la promotion de l’image rayonnante de la culture marocaine.

L’organisation de la 2è édition du Festival national des amateurs du théâtre traduit l’engagement du ministère vis-à-vis des grands choix stratégiques pour la préservation des acquis et la consolidation de la pratique théâtrale dans le Royaume, a-t-il insisté.

Par ailleurs, M. Laaraj a souligné le souci du ministère de la culture et de la communication -secteur de la culture- de promouvoir la culture au niveau régional en faisant diffuser “le produit créatif” dans toutes les régions afin que ces dernières bénéficient des activités culturelles à pied d’égalité conformément aux orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui ne cesse de prôner une politique visant à lutter contre les disparités et à instaurer les principes d’équité.

Le secrétaire général de l’Instance arabe du théâtre, Ismail Abdellah, a souligné pour sa part, que cette 2è édition du festival national des amateurs du théâtre est le résultat d’une coopération fructueuse entre le ministère de la culture et de la communication et l’Instance arabe.

Et de relever que le choix porté sur le théâtre amateur est justifié par la volonté de revivifier ce théâtre qui a fait les beaux jours du théâtre marocain dans les années 60, 70 et 80 du siècle dernier, époque durant laquelle de grandes figures du théâtre ont brillé au point que leur célébrité a dépassé les frontières, estimant que le théâtre constitue l’espace par excellence de promotion et de diffusion de la culture de la paix et du juste milieu et du rejet de la culture de l’extrémisme et de la violence.

Le coup d’envoi a été donné vendredi soir, à Safi, à la 2è édition du Festival national des amateurs du théâtre avec la participation de 12 troupes représentant les 12 régions du Royaume.

Les 12 troupes régionales, qualifiées à la compétition finale après avoir passé un concours organisé dans les différentes régions du Royaume sous la supervision des directions régionales du ministère de tutelle, seront en lice pour les 08 prix du festival.

Il s’agit du prix de l’œuvre complémentaire, le prix de la mise en scène, le prix du meilleur comédien, le prix de la meilleure comédienne, le prix de la scénographie, le prix de la meilleure composition musicale et effets et Prix du meilleur talent.

Le jury de ce festival est composé de Abdelhak Zerouali (président), Jamila El Haouni (membre), Amine Nassour (membre), Yassine Ahajjam (membre) et Safia Maanaoui (membre).

Organisée conjointement par le ministère de la Culture et de la Communication -Secteur de la culture- et l’Instance arabe du théâtre en partenariat avec la commune urbaine de Safi, la 2ème édition du Festival national des amateurs du théâtre vise à consolider la pratique théâtrale dans le Royaume et à soutenir les jeunes talents, dont les amateurs de théâtre, considérés comme un pilier essentiel pour la continuité du théâtre, de manière à accompagner le développement de la scène théâtrale marocaine aux niveaux national et international.

Le programme de cette édition, qui se poursuit jusqu’au au 1er octobre prochain, comprend diverses activités artistiques et culturelles notamment des séminaires de cadrage des spectacles, un colloque sur “le patrimoine théâtral entre identité et modernisation”, un hommage, des ateliers de formation et la signature de livres.

Cet événement culturel investit différents espaces à Safi (La Cité des arts et de la culture de Safi et le centre culturel de Kaouki).