L’IRCAM célèbre la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement

jeudi, 25 mai, 2023 à 21:50

Rabat – L’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) a célébré jeudi la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement en organisant une rencontre interactive avec les musiciens Sanaâ Jedoubi, Ali Faiq et Nasreddine Ouaâzizi tout en présentant leurs parcours respectifs et leurs contributions artistiques.