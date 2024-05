Un média espagnol souligne le “leadership” et l’’’engagement sincère’’ du Maroc en faveur de l’Afrique

dimanche, 26 mai, 2024 à 9:07

Madrid – Le quotidien espagnol La Razon a souligné, samedi, le “leadership” et l’”engagement sincère” du Maroc en faveur du développement de l’Afrique.

“Le règne de SM le Roi Mohammed VI témoigne de la vocation africaine sans équivoque du Maroc, qui promeut activement le panafricanisme et un engagement sincère en faveur du développement du continent”, écrit le média espagnol dans un article, publié à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique, sous le titre “le leadership du Royaume du Maroc en Afrique”.

Le Maroc a intensifié ses relations diplomatiques, économiques, culturelles et commerciales avec les pays africains, sur la base des principes de justice, de solidarité et de bon voisinage, relève le journal.

Le Royaume est le deuxième investisseur en Afrique, avec la perspective de devenir le premier, note-t-il, mettant l’accent sur le soutien substantiel apporté aux pays africains lors de la pandémie de Covid-19 et l’accueil des étudiants africains dans les universités marocaines.

Fort d’une position géographique privilégiée, comme carrefour des routes commerciales maritimes entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, le Maroc apporte une contribution majeure au développement économique du continent, indique-t-on, mettant l’accent également sur la contribution du Royaume à la paix et à la sécurité en Afrique et en Europe, grâce à son leadership économique et son modèle religieux, consacrant les valeurs d’un Islam de la modération et du juste-milieu.

Pour l’auteur de l’article, la promotion par le Maroc de projets de coopération Sud-Sud, fondés sur le principe du multilatéralisme, mérite d’être saluée, citant, entre autres, le programme “Farm&Fortune Hubs”, qui transforme les petites exploitations en entreprises agricoles productives.