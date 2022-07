Natacha Atlas enchante le public de Jazzablanca avec sa musique mêlant jazz et sonorités orientales

dimanche, 3 juillet, 2022 à 15:02

Casablanca – La chanteuse belge d’origine égypto-anglaise, Natacha Atlas, a gratifié, samedi soir, le public casablancais d’une sublime prestation musicale mêlant jazz et mélodies orientales, à l’occasion de la deuxième soirée de la 15ème édition de Jazzablanca Festival.

Avec son style musical unique qui puise dans différentes cultures et franchit les frontières, Natacha Atlas a interprété un florilège de ses titres à succès, ainsi que des morceaux de son dernier album “Strange days”.

Chantant en arabe et en français, elle a proposé au public une immersion dans son univers musical ouvert sur les musiques du monde et fusionnant avec harmonie rythmes orientaux et occidentaux.

A cette occasion, Natacha Atlas a fait de part de sa joie de retrouver le public marocain, se réjouissant de sa 1ère participation à Jazzablanca, dont le public a particulièrement apprécié la fusion entre jazz et musique orientale.

Elle a ajouté qu’elle a commencé à mêler jazz et mélodies orientales depuis plusieurs années, estimant que la fusion permet à l’artiste d’élargir son champs de créativité et d’improvisation.

Après plusieurs albums avec le collectif londonien “Transglobal Underground”, Natacha Atlas a lancé sa carrière solo en 1994 avec “Diaspora”, avant de sortir son tube “Mon ami la rose”. Elle a également signé avec Ibrahim Maalouf l’album “Myriad Road”, une rencontre de deux artistes dont l’identité musicale, le métissage des genres et la fusion de l’Orient et de l’Occident est commune.

Avant Natacha Atlas, le public de Jazzablanca a eu rendez-vous avec le groupe marocain de Jazz / Ethnic “Urban Folklore” pour un concert mettant en avant la rencontre des musiques folkloriques du monde et des musiques urbaines.

Formé en 2019, le groupe proposait à ses débuts des réarrangements de standards de Jazz mêlés aux rythmes africains, latins, maghrébins ou arabes. Urban Folklore prépare actuellement son premier EP constitué en grande partie de compositions originales.

Après sept premières années au Mégarama Casablanca et sept autres passées à l’Hippodrome Casa-Anfa, Jazzablanca s’installe désormais à Anfa Park. Les artistes prenant part à 15ème cette édition de Jazzablanca se produisent sur deux scènes : La scène du Village, rebaptisée Scène 21, en hommage à la piste d’atterrissage de l’ancien aéroport Casa-Anfa, qui était marquée par le chiffre 21, et la scène Casa Anfa.

Au programme de cette 15ème édition de Jazzablanca Festival figurent des concerts présentés par de grands noms de la scène nationale et internationale.

Lancé en 2006, Jazzablanca est le festival international de Jazz et de musiques actuelles de Casablanca. Il rassemble des milliers de festivaliers durant trois jours en juillet.

Le Festival prend soin de renouveler sa programmation avec la volonté de proposer des concerts exceptionnels, de la découverte de nouveaux talents à la rencontre de légendes internationales.