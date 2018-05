Oujda: un danseur égyptien de Tanoura emporte le public dans les méandres du chant soufi

jeudi, 24 mai, 2018 à 13:01

Oujda- Vêtu d’une jupe ornée et bariolée appelée Tanoura et d’un turban rouge et noir, le danseur égyptien Abdellah Jasser a offert, mercredi soir à Oujda, une prestation chorégraphique de haute volée alliant danse giratoire, musique soufie et invocations mystiques.