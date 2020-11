Ouverture du 39è Salon international du livre de Charjah avec la participation du Maroc

jeudi, 5 novembre, 2020 à 0:49

Le pari à relever aujourd’hui est de réfléchir collectivement autour des moyens à même d’accroitre et de renforcer les capacités des villes pour qu’elles soient plus résilientes face aux catastrophes naturelles et aux répercussions des crises sanitaires, a indiqué mercredi à Rabat le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.