Parution d’un nouveau numéro du magazine “L’Espace marocain” des Forces Royales Air

lundi, 1 avril, 2024 à 16:36

Rabat – Un nouveau numéro du magazine scientifique “L’Espace marocain” des Forces Royales Air (FRA) vient de paraître, avec au menu tout un dossier sur la formation des pilotes en ligne et d’autres d’articles traitant de l’opération nationale “Ramadan 1445”, de la problématique de l’eau et de la gestion de l’obsolescence en aéronautique, entre autres.

Dans sa rubrique “Activités Royales”, le 110è numéro de cette publication trimestrielle revient sur le lancement par SM le Roi Mohammed VI de l’opération nationale “Ramadan 1445” qui, initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à l’occasion de ce mois sacré, devra bénéficier à un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes.

Cette action caritative, devenue une tradition au fil de ses 25 années d’existence, traduit la Haute sollicitude Royale constante envers les populations en situation de vulnérabilité sociale et vient consacrer les valeurs d’humanité, de solidarité et de partage, caractéristiques de la société marocaine, souligne la publication.

La rubrique s’attarde également sur la séance de travail consacrée à la problématique de l’eau, que Sa Majesté le Roi a présidée le 16 janvier au Palais Royal de Rabat et qui s’inscrit dans le cadre du suivi qu’accorde le Souverain à cette question stratégique, particulièrement dans le contexte actuel marqué par un déficit notable en termes de précipitations et une très forte pression sur les ressources hydriques.

Dans le même registre, l’éditorialiste précise qu’un plan d’urgence définissant les mesures visant à atténuer les impacts profonds du stress hydrique a été soumis à la Haute Appréciation de Sa Majesté le Roi lors de cette séance de travail, ajoutant qu’un certain nombre de projets seront aussi réalisés à court et à moyen termes, en l’occurrence la finalisation de la construction en cours de barrages, l’accélération de l’interconnexion des bassins hydrographiques du Sebou, du Bouregreg et d’Oum Rabia, et la réalisation de plusieurs stations de dessalement de l’eau de mer et de traitement des eaux usées.

La rubrique “L’actualité des FRA” renferme, quant à elle, plusieurs articles relatifs notamment à l’acheminement d’aides humanitaires aux populations palestiniennes de Gaza et d’Al Qods à bord de quatre avions C130, à la cérémonie de prestation de serment du 38ème contingent des appelés au service militaire et aux échanges sportifs dans le cadre de la coopération militaire maroco-française, outre un hommage particulier à la femme dans les FRA à travers différents témoignages.

Dans un dossier consacré à la formation des Pilotes de Ligne à l’École Royale de l’Air (ERA), le magazine fait ressortir que cette école confirme son statut en tant que pôle d’excellence en matière de formation du personnel aéronautique, sachant que les pilotes ayant réussi leurs formations professionnelle et militaire, armés de rigueur, de discipline, du savoir et du sens de responsabilité, seront nommés Officiers de Réserve des Forces Armées Royales conformément à la législation en vigueur.

Parallèlement à cette formation, le magazine met un focus sur la mise en place d’une station sol de communication satellite réalisée par l’ERA, qui confirme une fois de plus le prestige et le rayonnement de cette établissement. “Une réalisation qui s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales incitant à promouvoir la recherche scientifique et le développement technologique au sein des Forces Armées Royales”, souligne la publication dans son édito.

Le magazine fait, par ailleurs, observer que le développement technologique permanent et évolutif afférent au domaine de l’aéronautique génère le problème de l’obsolescence qui demeure un défi majeur à relever et une problématique inévitable pour la maintenance d’un système tout au long de son cycle de vie.

Ce sujet a été traité en profondeur dans la rubrique “Aéronautique”, en mettant en relief des approches réactives, proactives et stratégiques fondées sur l’anticipation et la planification pour atténuer l’impact de l’obsolescence sur les capacités opérationnelles liées à la disponibilité des aéronefs.

Volet “Médecine”, le magazine s’intéresse à la photobiomodulation en tant que traitement alternatif aux antalgiques et aux anti-inflammatoires dans la gestion des suites opératoires de l’extraction de la dent de sagesse mandibulaire incluse.

Par le biais d’un article sous le titre “les armes à énergie dirigée : Surestimation d’une bulle médiatique ou sous-estimation d’une arme fatale ?”, le magazine met la lumière sur cette catégorie d’armement, son évolution, ses avantages, ainsi que sur les défis techniques et professionnels qui entravent toujours son adoption définitive en tant qu’arsenal militaire exclusif de la guerre moderne.