Rabat: La Maison de la poésie au Maroc présente ses nouvelles publications de 2023

mercredi, 6 mars, 2024 à 23:37

Les relations économiques entre le Maroc et l’Espagne, renforcées par la signature de l’accord de collaboration entre les ports Tanger Med et d’Algésiras, jouent un rôle pivot dans le développement des infrastructures portuaires marocaines et espagnoles, a indiqué le directeur général de l’Autorité Portuaire de Tanger Med (TMPA), Hassan Abkari.