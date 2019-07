M. Chaouqui Benyoub présente son rapport sur “les événements d’Al-Hoceima et la protection des droits de l’Homme”

jeudi, 4 juillet, 2019 à 12:12

Rabat-Le Délégué interministériel aux droits de l’Homme (DIDH), Ahmed Chaouqui Benyoub, a présenté jeudi à Rabat son rapport sur “les événements d’Al-Hoceima et la protection des droits de l’Homme”.

Le rapport dévoilé lors du Forum de la MAP s’articule autour de six chapitres à savoir : les faits significatifs, le procès de Casablanca, les garanties d’un procès équitable, les actions et les efforts des autorités et des institutions constitutionnelles, les rencontres de communication et les initiatives des acteurs civils, ainsi que les conclusions sur le contexte, les manifestations, la mémoire et l’espace et enfin les recommandations.

L’accent est mis en effet sur la genèse et l’évolution des événements, les revendications des activistes, l’apparition de tensions lors des rassemblements avec ce qui en découle en termes d’atteinte à l’ordre public, et la manière dont la classe politique a suivi les évènements que ce soit au sein du Parlement ou de la Cour des comptes, de même que le rôle du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

