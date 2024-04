16ème SIAM : Biopharma et l’IAV Hassan II s’associent pour développer la santé animale au Maroc

mercredi, 24 avril, 2024 à 23:17

Meknès – Une convention-cadre de partenariat visant le développement de la santé animale au Maroc a été signée, mercredi à Meknès en marge du 16ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), entre la société de productions biologiques et pharmaceutiques, Biopharma, et l’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II.

Signée par le Président-directeur général de Biopharma, Farid Amraoui, et le Directeur de l’IAV Hassan II, Abdelaziz El Hraiki, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, cette convention-cadre a pour objectif de capitaliser sur l’expertise des deux institutions dans leurs domaines de compétence respectifs.

Dans le cadre de ladite convention-cadre, il est prévu de mettre en œuvre des projets de recherche conjoints dans les domaines de la santé animale et de la santé publique afin de promouvoir l’innovation dans le secteur biologique.

Il s’agit également d’établir une coopération scientifique et technique, avec la possibilité de conclure des partenariats avec d’autres institutions nationales ou internationales pour répondre à des besoins spécifiques, notamment dans les domaines du diagnostic et du développement de vaccins.

Par ailleurs, des initiatives de formation et d’échange académique seront lancées. Biopharma accueillera les étudiants vétérinaires et des doctorants de l’IAV Hassan II pour des stages et formations, tandis que les professionnels de la société participeront aux manifestations scientifiques organisées par l’IAV Hassan II et prendront part dans les formations organisées par l’Institut.

De plus, cette convention-cadre, qui prévoit un transfert de connaissances, avec un échange de technologies et d’expertises dans les domaines d’intérêts communs, inclut la collecte et l’analyse des données de pharmacovigilance pour l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité des vaccins utilisés.

S’exprimant à cette occasion, M. El Hraiki, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que les deux institutions ont scellé cet accord dans le dessein de renforcer l’action de recherche et de développement en matière de médicaments vétérinaires biologiques.

“Nous aspirons à consolider nos actions avec nos partenaires provenant des pays africains afin de développer l’activité de recherche, de développement et de fabrication des médicaments vétérinaires biologiques pour la santé animale”, a-t-il expliqué.

Pour sa part, M. Amraoui a fait savoir que cette convention-cadre s’annonce prometteuse pour l’avancement de la recherche, et constitue un saut en la matière.

“La société veille à fabriquer des vaccins destinés à protéger le bétail local contre les maladies infectieuses”, a-t-il précisé, faisant observer que ces vaccins sont commercialisés dans des pays africains, ainsi que dans certaines régions du Moyen-Orient grâce à leur efficacité et meilleure qualité.

Biopharma est une institution publique placée sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, qui se distingue par son expertise en matière de contrôle et de lutte contre les maladies infectieuses animales, grâce à ses activités de production de vaccins, de diagnostic, de recherche et de développement.

L’IAV Hassan II, quant à lui, est un établissement public marocain de l’enseignement supérieur, jouant un rôle essentiel dans la formation, la recherche et le développement dans les domaines agricole et vétérinaire.

Organisée jusqu’au 28 avril sous le thème “Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients”, la 16ème édition du SIAM connait la participation de près de 70 pays, dont l’Espagne en tant qu’invité d’honneur, et de 1.500 exposants.

Plus de 950.000 visiteurs sont attendus à cette grand-messe de l’agriculture marocaine et internationale qui propose un programme riche de 40 conférences et tables rondes sur des thèmes d’actualité cruciaux.