Agro IT Days : présentation du projet de création d’un réseau de fermes digitales du Maroc

mercredi, 24 avril, 2024 à 23:41

Meknès – Le projet de création d’un réseau de fermes digitales au Maroc a été présenté lors de la 4ème édition des Agro IT Days, tenue mercredi à Meknès, en marge du 16ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM).

Présenté par Loubna El Mansouri, Directrice du groupement d’intérêt public “Pôle Digital de l’Agriculture, de la Forêt et observatoire de la sécheresse”, ce projet est une initiative novatrice visant à moderniser le secteur agricole au Maroc et à structurer un écosystème agri-digitale cohésif, en favorisant la collaboration entre les différents partenaires de la chaîne de valeur technologique.

A cette occasion, Mme El Mansouri a expliqué que le réseau de ferme digitale du Maroc se décline en deux axes majeurs. D’une part, il a pour objectif d’établir un collectif de partenaires couvrant l’éventail des technologies agri-digitales, de la recherche à la commercialisation et d’autre part, de créer des fermes de production réelles servant de laboratoires vivants pour l’expérimentation et l’adoption de ces technologies.

S’appuyant sur une feuille de route stratégique échelonnée sur trois ans, ce projet dépendra de la participation des acteurs, du nombre de fermes intégrées, de la couverture régionale ainsi que des filières agricoles ciblées, a-t-elle fait savoir, ajoutant que toutes les composantes de l’écosystème auront leur place dans ce réseau qui promet une transformation profonde du secteur agricole marocain grâce au pouvoir du numérique.

Pour sa part, Lamiae Benmakhlouf, Directrice générale de Technopark, a annoncé le lancement d’un programme révolutionnaire d’innovation, baptisé “Digitagri” qui vise à dynamiser le secteur agricole en mettant à contribution l’expertise des start-ups spécialisées dans les technologies de pointe.

Le programme “Digitagri” est au cœur de la nouvelle stratégie de Technopark, a-t-elle déclaré, notant que ce programme consiste en le renforcement des mécanismes d’appui aux start-ups et des dispositifs d’accompagnement, offrant aux start-ups sélectionnées l’expertise et les moyens financiers nécessaires pour développer des solutions innovantes au profit du secteur agricole.

Et de poursuivre que “Digitagri” se positionne comme un catalyseur de la transition digitale dans l’agriculture marocaine, via la mobilisation de start-ups expertes dans les technologies de pointe pour relever les défis majeurs du secteur.

Par ailleurs, deux conventions de partenariat ont été signées lors de cette édition des Agro IT Days, sous la présidence du ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, du développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki et de la Secrétaire Général du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Sarah Lamrani.

Signée par Majid Lahlou, directeur des systèmes d’informations du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et Lhoussaine Drissi Kamili, vice-président de l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information (AUSIM), la première convention vise à établir un cadre de collaboration dynamique et ambitieux entre l’AUSIM et le ministère pour maximiser l’impact des technologies de l’information dans le secteur agricole et à promouvoir l’innovation au service du développement durable de l’agriculture marocaine.

La seconde convention a été signée par Mme El Mansouri, Mme Benmakhlouf, Mohamed Fikrat, Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc (CAM), Hassan Mounir, président de la Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Sucre (Fimasucre) et Amiri Said, directeur de l’Ecole Nationale de l’Agriculture de Meknès (ENAM). Elle a pour but de définir les modalités de collaboration entre les parties concernées pour le développement du Réseau des fermes digitales du Maroc et la mise en œuvre du programme Open Innovation “DigitAgri”.

La cérémonie de signatures de ces conventions a été suivie par une visite des stands du pôle “Agri-Digital” qui abrite une multitude d’entreprises, d’incubateurs et de startups opérant dans le domaine de l’agriculture digitale.