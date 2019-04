Le cadre de partenariat Maroc-BM 2019-2024, en ligne avec les réformes attendues par le Maroc (Benchaâboun)

mardi, 2 avril, 2019 à 23:52

Rabat – Le nouveau cadre de partenariat entre le Maroc et la Banque mondiale pour la période 2019-2024 s’inscrit en droite ligne des réformes attendues par le Maroc, notamment en termes de promotion de l’emploi, de développement de la cohésion sociale et de réduction des disparités sociales et spatiales, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l’Économie et des finances Mohamed Benchaâboun.