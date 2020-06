Le Commissaire de l’UA au Commerce et à l’Industrie se félicite de l’Initiative Royale, salue le potentiel de l’industrie médicale du Royaume

jeudi, 25 juin, 2020 à 13:04

Addis-Abeba – Le Commissaire de l’Union africaine au Commerce et à l’Industrie, Albert Muchanga, s’est félicité de l’initiative de SM le Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales à plusieurs pays africains frères pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre la COVI D-19, notant qu’en plus de l’aide, le Maroc peut être un fournisseur majeur de l’Afrique en produits fabriqués dans le Royaume.

Le geste du Royaume qui est significatif à plusieurs égards, illustre la solidarité et l’engagement africain du Maroc et démontre que nous sommes ensemble face à cette pandémie, a déclaré à la MAP, M. Muchanga à l’issue d’une réunion, jeudi au siège de l’Union africaine, avec l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

«Ce geste lance le message que nous pouvons, dans l’unité atténuer ces problèmes», a souligné le Commissaire de l’Union.

M. Muchanga qui s’est réjoui de cette initiative qui «va contribuer grandement à consolider les relations entre le Royaume et le reste de l’Afrique», a relevé qu’«en plus d’aider les différentes communautés en Afrique à répondre plus efficacement à la menace posée par la COVID 19, c’est aussi une indication que le Maroc peut être un fournisseur majeur de l’Afrique en produits fabriqués dans le Royaume».

En effet, a-t-il expliqué, «l’une des conséquences de la pandémie de COVID 19 a été la perturbation des chaînes d’approvisionnement, en particulier les chaînes d’approvisionnement mondiales, et le Maroc a agi en disant que nous pouvons développer des chaînes d’approvisionnement internes afin d’approvisionner le reste de l’Afrique».

Le Commissaire de l’UA a encouragé dans ce sens les entreprises marocaines à mettre leurs produits sur la plateforme continentale d’achat de fournitures médicales qui a été créée par le Centre Africain pour le Contrôle et la Prévention des maladies (CDC-AFRICA) afin de promouvoir les produits médicaux dans tous les pays africains.

M. Muchanga a indiqué que cette plate-forme dispose d’un approvisionnement international, mais également d’un approvisionnement africain, que le Maroc peut saisir, notant qu’au-delà de l’ère post COVID-19, «c’est le début de la construction de chaînes d’approvisionnement régionales, afin que les entreprises marocaines puissent développer des contrats à long terme avec divers pays d’Afrique, et assurer un approvisionnement continu de ces produits».

Le Commissaire de l’UA qui a fait savoir que l’une des initiatives que l’Afrique est prête à entreprendre est celle des stocks régionaux, afin de faire face à des pandémies similaires à l’avenir, a encouragé le Maroc à fournir ses produits dans le cadre de ces stocks régionaux.

Le Commissaire de l’UA a affirmé que la base industrielle du Maroc est très impressionnante et demeure l’une des plus développées à travers l’Afrique.

A cet égard, il a encouragé le gouvernement marocain à redoubler d’efforts pour ratifier l’accord portant création de la ZLECAF, afin que les entreprises marocaines soient mieux placées pour approvisionner ce marché.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.