Coopération économique: la région de Dakhla-Oued Eddahab en campagne de charme aux îles Canaries

vendredi, 4 mai, 2018 à 9:13

Maspalomas (îles Canaries) – La région de Dakhla-Oued Eddahab, porte du continent africain et l’une des régions les plus prospères et les plus en vue du Royaume du Maroc, a mis le paquet, jeudi à Maspalomas, en mobilisant les instances élues, les chambres professionnelles, la société civile et des investisseurs, pour une campagne de charme visant à exposer les opportunités d’investissement et d’affaires dont regorge cette région qui se positionne comme trait d’union entre l’Europe et l’Afrique.