Développement durable: Mme Benali souligne l’importance d’exploiter les forces innovantes de l’université

jeudi, 8 décembre, 2022 à 14:46

Rabat – La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a souligné, jeudi à Rabat, l’importance d’exploiter les forces innovantes de l’industrie, de l’université et de la recherche pour un développement durable et inclusif.