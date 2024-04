GPC Papier et Carton au cœur de l’innovation et de la durabilité au SIAM 2024

mercredi, 24 avril, 2024 à 23:04

Meknès – GPC Papier et Carton, leader marocain dans la production d’emballages pour l’industrie agricole et agroalimentaire, illustre son rôle de pionnier par sa participation active au Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM).

Le thème de cette édition “Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients”, est en parfait accord avec l’engagement de GPC Papier et Carton pour une agriculture durable et écoresponsable, indique l’entreprise dans un communiqué.

Depuis plusieurs années, GPC Papier et Carton développe des solutions d’emballage innovantes et écologiques visant à renforcer son engagement envers la souveraineté industrielle nationale, à promouvoir le “made in Morocco” et à améliorer l’empreinte environnementale du secteur, fait savoir le communiqué.

“Le SIAM est donc une opportunité pour GPC Papier et Carton de mettre en avant son expertise et de renouveler son leadership économique, industriel et sociétal en faveur d’une industrie agricole pérenne et compétitive.

GPC Papier et Carton, filiale de Ynna Holding, a en effet marqué cet évènement par un stand entièrement recyclable réalisé en carton mais aussi l’organisation de conférences réunissant des experts et des panélistes prestigieux pour discuter des avancées et des défis du secteur de l’emballage dans une perspective de durabilité, d’innovation et de compétitivité industrielle, souligne la même source.

En effet, avec la conviction que l’avenir de l’agriculture repose sur une approche intégrée et responsable, GPC Papier et Carton se positionne depuis plusieurs années à l’avant-garde des discussions stratégiques sur le climat et l’agriculture durable, continuant de jouer un rôle clé dans l’évolution vers un modèle économique circulaire et soutenable, relève l’entreprise.

“GPC Papier et Carton va au-delà de la simple fabrication d’emballages. Nous sommes des innovateurs en matière de solutions de packaging intelligentes et durables, fruits d’une réflexion technique poussée et d’un engagement profond envers la recherche et le développement”, précise Mounir El Bari, Directeur Général de GPC Papier et Carton, cité par le communiqué.

“Nos équipes s’attachent quotidiennement à concevoir des emballages qui non seulement répondent aux exigences réglementaires et économiques croissantes, mais qui sont également en phase avec les impératifs de durabilité des secteurs agricole et agroalimentaire”, soutient-il.

Dans le cadre de son engagement sociétal, notamment pour la promotion de l’emploi, GPC Papier et Carton a également organisé deux ateliers-débats enrichissants à l’intention des étudiants de l’ENSAM.

Ces sessions, axées sur les enjeux du secteur de l’emballage et les parcours éducatifs adaptés aux industries des Arts Graphiques et de l’Emballage, visaient à stimuler la créativité et l’esprit d’innovation chez ces futurs professionnels.

Portés par une vision éducative et prospective, ces ateliers ont mis en lumière les compétences nécessaires pour intégrer ce secteur en pleine évolution, explique GPC.

À travers sa participation active au SIAM 2024 et sa contribution continue à l’économie verte, GPC Papier et Carton réaffirme ainsi son engagement à être un partenaire stratégique pour le Royaume, œuvrant sans relâche pour un avenir où la prospérité économique va de pair avec le respect de l’environnement et la responsabilité sociétale.

Dans le contexte des défis environnementaux globaux et de la raréfaction des ressources en eau, GPC Papier et Carton a, lors du premier panel sur “Économie Circulaire et Gestion Durable de l’Eau dans l’Industrie d’Emballage”, mis en exergue ses approches innovantes en matière de gestion de l’eau et de valorisation des déchets d’emballages.

Cette session a abordé la nécessité d’une utilisation plus efficace des ressources naturelles dans la production d’emballages, partageant des cas de réussite qui reflètent l’engagement de GPC Papier et Carton envers l’économie circulaire. Le panel a souligné l’importance de collaborer étroitement entre les différents acteurs pour la mise en œuvre de solutions durables.

Au cours du deuxième panel “Innovation, Éco-Conception et Réglementations Environnementales : Leviers de Compétitivité du Secteur Agricole”, l’engagement de GPC Papier et Carton dans l’économie circulaire et l’éco-conception a été présenté comme un vecteur de compétitivité face aux impératifs environnementaux et réglementaires actuels. Les discussions ont mis en lumière la manière dont les innovations en matière d’éco-conception et l’adaptation aux réglementations, notamment en Union Européenne, principal partenaire commercial du Royaume, peuvent servir de leviers pour la compétitivité du secteur.

Ce panel a également abordé les synergies entre les réglementations environnementales et les stratégies d’innovation pour une agriculture plus durable, précise-t-on.

Depuis sa création en 1992, GPC- Papier et Carton, filiale de Ynna Holding, s’est imposée comme une référence incontournable dans l’industrie marocaine des emballages. Célébrant plus de 30 ans d’excellence, l’entreprise a établi des unités de production de pointe à travers le Maroc, se distinguant par l’utilisation ingénieuse de vieux cartons récupérés grâce à un vaste réseau de tri et de collecte. L’histoire de GPC – Papier et Carton est intimement liée à celle du Maroc, contribuant de manière significative à l’essor d’une industrie moderne et à la consolidation de la souveraineté industrielle et économique du Royaume.

En sa qualité de leader économique, GPC Papier et Carton assume avec sérieux son rôle sociétal, veillant au bien-être de son environnement et de ses parties prenantes. L’entreprise n’est pas seulement une force motrice économique mais, en tant que membre du prestigieux groupe Chaabi, elle joue également un rôle crucial dans la promotion du développement durable au Maroc et sur le continent africain.