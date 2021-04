Les provinces du sud suscitent un grand intérêt auprès des opérateurs économiques polonais

lundi, 26 avril, 2021 à 15:43

La Maison de la Poésie au Maroc et la Direction régionale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (département de la Culture) de Rabat-Salé-Kénitra organisent, le 30 avril et les 7 et 14 mai prochain, la 2ème édition de l’événement culturel “Moi et la poésie”, à l’occasion du mois sacré du Ramadan.