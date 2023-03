M.Jouahri appelle à un changement de culture pour développer l’écosystème des fintechs

mercredi, 22 mars, 2023 à 20:07

Youssoufia – Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a visité, mercredi, le site archéologique d’Ighoud et plusieurs projets socioculturels, et ceux dédiés aux jeunes au niveau de la province de Youssoufia.