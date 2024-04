Meknès : 12 huiles d’olive appartenant à quatre régions primées lors du 14ème concours national

mercredi, 24 avril, 2024 à 23:23

Meknès – Douze huiles d’olive appartenant à quatre régions du Royaume ont été primées lors de la cérémonie de remise des trophées de la 14ème édition du concours national pour la sélection de la meilleure qualité d’huile d’olive vierge extra au titre de la campagne agricole 2023/2024, tenue, mercredi à Meknès, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

Ces huiles d’olive sont réparties en quatre groupes homogènes selon le fruité, à savoir, fruité vert intense, fruité vert moyen, fruité vert léger et fruité mûr. Dans chaque groupe de fruité, trois prix sont accordés (1er, 2ème et 3ème prix).

Ainsi, dans la catégorie “fruité vert intense”, la Société l’Arbre Beni Agro (Marrakech-Safi) a décroché le 1er prix, suivie de la Coopérative Nour Mejjat (Marrakech-Safi) et de la Coopérative Laghdir Lahmer (Marrakech-Safi).

Concernant la catégorie “fruité vert moyen”, le première prix est revenu à la Société Maâsera Brahim Zniber (Fès-Meknès), le deuxième à la Société Chichaoua Olive (Marrakech-Safi) et le troisième à la Société Oléa Capital (Fès-Meknès).

Au niveau de la catégorie “fruité vert léger”, la Coopérative Tizi (Oriental) a réussi à décrocher le 1er prix, devant le groupement d’intérêt économique Zouyout Ait Attab (Béni Mellal-Khénifra) et la Société Oliveinvest (Fès-Meknès).

Pour ce qui est de la catégorie “fruité mûr”, le 1er prix a été pour la Coopérative Azaghar Mogador (Marrakech-Safi), le deuxième pour Maâssarat Benmallouk (Marrakech-Safi) et le troisième pour la Coopérative Ariaf Kissane (Fès-Meknès).

Organisé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en concertation avec la profession oléicole (INTERPROLIVE), ce concours témoigne de l’intérêt particulier accordé par la stratégie “Génération Green” au volet amélioration de la qualité des produits agricoles, notamment l’huile d’olive.

Le concours s’est déroulé conformément à un règlement élaboré sur la base des normes adoptées en la matière par le Conseil Oléicole International (COI). Ouvert à l’ensemble des producteurs d’huile d’olive au Maroc, il a vu cette année la participation de 54 candidats relevant de 6 régions.

Tenue en marge de la 16ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader), Rachid Benali, et du président de la Fédération des Chambres d’Agriculture du Maroc (FECAM), Lahbib Bentaleb.

Organisée jusqu’au 28 avril sous le thème “Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients”, le SIAM connait la participation de près de 70 pays, dont l’Espagne en tant qu’invité d’honneur, et de 1.500 exposants.

Plus de 950.000 visiteurs sont attendus à cette grand-messe de l’agriculture marocaine et internationale qui propose un programme riche de 40 conférences et tables rondes sur des thèmes d’actualité cruciaux.