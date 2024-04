SIAM 2024 : l’ADA et le fonds d’investissement Azur Partners signent un protocole d’accord

mercredi, 24 avril, 2024 à 23:47

Meknès – Un protocole d’accord a été signé, mercredi à Meknès en marge du 16ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), entre l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) et la société de gestion des Fonds d’Investissement Azur Partners.

Paraphé par le Directeur général de l’ADA, El Mahdi Arrifi, et le Directeur général d’Azur Partners, Tarik Haddi, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, ce protocole d’accord porte sur le financement et l’investissement des fonds gérés par Azur Partners dans des projets agricoles innovants et durables.

Empreint d’une vision stratégique, ce projet s’inscrit résolument dans la dynamique de la stratégie “Génération Green 2020-2030”. Son objectif principal consiste à faciliter la transition agricole vers une agriculture compétitive et adaptée aux changements climatiques.

Il vise ainsi à insuffler une nouvelle vigueur à des projets agricoles novateurs et durables à travers le financement et l’investissement des Fonds gérés par Azur Partners.

À travers ce partenariat, l’ADA affirme son engagement pour soutenir et promouvoir les initiatives agricoles qui répondent aux critères de durabilité et d’innovation. Cet accord représente aussi une étape significative dans la concrétisation de ces engagements.

Ledit accord englobe de manière exhaustive les Fonds de capital investissement et de capital risque gérés par Azur Partners, dont le Fonds Nebétou qui se dédie au soutien des entreprises et des opérations à haute valeur ajoutée.

Il s’agit également d’Afoulki Invest, en tant qu’accélérateur des entreprises agritech, et d’Azur Innovation Fund, dédié aux levées de fonds en faveur des startups agricoles innovantes et évolutives.

Ce projet permettra de lancer nombre d’initiatives aux profits des agriculteurs, des jeunes et des investisseurs en vue de promouvoir une agriculture résiliente face au changements climatiques, et de développer une agriculture intelligente face au climat, a indiqué M. Arrifi dans une déclaration à la MAP, à l’issue de la cérémonie de signature.

Il a fait remarquer qu’Azur Partners gère trois fonds d’investissements spécialisés dans l’innovation, le développement de l’agriculture durable et le soutien d’investissement dans le secteur agricole.

Pour sa part, M. Haddi a souligné qu’Azur Partners a accompagné une trentaine d’entreprises dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la nouvelle technologie.

Ce protocole d’accord avec l’ADA, partenaire de la société depuis 2011, contribuera à l’adaptation de ce projet aux critères de la stratégie agricole du Royaume.

L’ADA est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, qui œuvre en faveur du développement d’une agriculture durable, compétitive et résiliente aux changements climatiques.

Organisée jusqu’au 28 avril sous le thème “Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients”, le SIAM connaît la participation de près de 70 pays, dont l’Espagne en tant qu’invité d’honneur, et de 1.500 exposants.

Plus de 950.000 visiteurs sont attendus à cette grand-messe de l’agriculture marocaine et internationale qui propose un programme riche de 40 conférences et tables rondes sur des thèmes d’actualité cruciaux.