Tourisme: Mme Fettah Alaoui veut accroître la valeur ajoutée et l’employabilité du secteur

lundi, 14 octobre, 2019 à 18:41

Rabat – La ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a souligné, lundi à Rabat, sa volonté de renforcer la valeur ajoutée et l’employabilité du secteur du tourisme au bénéfice de l’économie nationale et de la jeunesse marocaine.

Dans un entretien à la MAP, la ministre a fait part de son engagement à déployer tous les efforts nécessaires en vue d’accroître la valeur ajoutée que dégage le secteur du tourisme dans le but de créer davantage d’opportunités d’emploi, essentiellement pour la jeunesse marocaine.

Interrogée sur sa vision pour les secteurs dont elle a la charge, Mme Fettah Alaoui a affirmé que le tourisme, l’artisanat, le transport aérien et l’économie sociale sont des branches d’activité extrêmement complémentaires et impactent un grand nombre de citoyens, exprimant sa disposition à œuvrer avec l’ensemble des acteurs concernés ainsi qu’avec toutes les parties prenantes pour développer ces secteurs au service de tous les Marocains.

La ministre s’est dit en outre extrêmement fière et honorée de la confiance placée en elle par SM le Roi Mohammed VI en la nommant à la tête des départements du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, y voyant une reconnaissance pour les réalisations accomplies par la femme marocaine, qui fait montre depuis plusieurs années de grandes compétences et d’expertises, au même titre que l’homme.

“Je mesure également la responsabilité qui est la mienne d’être exemplaire, de travailler dure et de mériter cette confiance”, a-t-elle ajoutée, notant que les femmes ont énormément de talents qui leur permettent d’accéder à des postes de responsabilité dans l’ensemble des secteurs et activités.

Revenant sur son parcours académique et professionnel, Mme Fettah Alaoui, a indiqué avoir fait ses études au lycée Dar Essalam à Rabat, sa ville natale et démarré sa carrière en 1997 en tant que consultante chez Arthur Andersen après son diplôme à HEC Paris.

“J’ai eu la chance de travailler dans le secteur des assurances, j’ai été tentée ensuite par le secteur de l’investissement et j’ai travaillé pour un fonds d’investissement maghrébin qui est devenu un fonds panafricain”, a précisé la ministre.

“Depuis environ 15 ans, j’ai rejoint Saham Assurance, qui après de belles réalisations et conformément à la stratégie insufflée par SM le Roi Mohammed VI, est parti à la conquête du continent africain où nous avons pu déployer un réseau intéressant qui a porté haut les couleurs de notre pays et contribué à construire une stratégie gagnant-gagnant avec plusieurs pays africains”, a-t-elle dit.

Après avoir accompagné le groupe Saham dans ses opérations de fusions-acquisitions en Afrique et Moyen-Orient (2010-2012), elle a occupé depuis 2017 le poste de Directeur général de Sanlam Pan Africa (Ex. Saham Finances) et depuis octobre 2018 celui de membre du Comité exécutif de Sanlam Pan Africa.

Madame Nadia Fettah est la fondatrice et administratrice du Club des femmes administrateurs au Maroc et membre du réseau international “Women Corporate Directors”. Elle a obtenu le prestigieux prix du “CEO of the year” à l’Africa CEO Forum 2018 à Abidjan.

Fondatrice de Maroc Invest Finances Group, Mme Fettah Alaoui est mariée et mère de deux filles.