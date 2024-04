Utrecht: Les Marocains des Pays-Bas rassemblés autour d’un iftar

mercredi, 3 avril, 2024 à 17:12

Utrecht (Pays-Bas) – Le Consulat Général du Royaume à Utrecht a organisé, mardi soir, un iftar en l’honneur de responsables de mosquées et d’associations marocaines, ainsi que des membres de la délégation des déclamateurs et prédicateurs dépêchés par le Maroc dans le cadre du programme de sensibilisation et d’orientation religieuse destiné aux membres de la communauté marocaine aux Pays-Bas.

Selon un communiqué de la mission consulaire, cet iftar, qui a vu la participation de représentants du tissu collectif marocain et de compétences marocaines venus de différentes villes néerlandaises relevant de la circonscription consulaire à Utrecht, a été l’occasion de partager l’ambiance spirituelle de Ramadan avec les membres de la communauté marocaine et d’ériger des ponts de communication, de dialogue et de fraternité à l’occasion du mois béni.

Dans un discours de circonstance, l’ambassadeur du Maroc à La Haye, Mohamed Basri, a souligné que cette rencontre a été une opportunité pour renouer le contact et renforcer les liens de fraternité avec les Marocains établis aux Pays-Bas et leur offrir la possibilité de reprendre le lien avec la mère-patrie et leur attachement à ses constantes, à ses institutions et à son intégrité territoriale, ainsi que leur ferme attachement au modèle religieux marocain fondé sur l’ouverture et la modernité.

Le diplomate a salué, à cette occasion, les efforts déployés par les associations religieuses marocaines, non seulement pour enseigner la langue arabe et la culture marocaine ainsi que les préceptes de l’Islam, mais aussi en termes d’accompagnement des familles marocaines dans l’éducation de leurs enfants, en vue d’une intégration harmonieuse dans la société hollandaise, tout en veillant à préserver leur spécificité culturelle et leur authentique identité religieuse.

De son côté, la consule générale à Utrecht, Bouthaina El Kerdoudi El Koulali, s’est félicitée des initiatives de solidarité menées par les associations et mosquées marocaines aux Pays-Bas depuis le début de ce mois sacré, notamment en organisant des iftars collectifs rassemblant musulmans et non-musulmans autour d’une même table.

Elle a souligné que ces initiatives contribuent de manière significative à développer la compréhension de l’Autre et à briser les stéréotypes et les préjugés sur l’Islam et les musulmans, et offrent l’opportunité de diffuser et de renforcer la culture de coexistence, d’ouverture et de tolérance avec différentes cultures, religions et civilisations humaines, autant de valeurs consacrées dans le modèle religieux marocain et approfondis par la Constitution du Royaume.