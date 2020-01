Affaire Dieselgate : des perquisitions dans des locaux de Mitsubishi Motors en Allemagne

mercredi, 22 janvier, 2020 à 10:14

BMCE Bank of Africa a été désignée l’employeur le plus attractif au Maroc en 2019 par le site de l’e-recrutement “ReKrute” qui a dévoilé, mardi à Casablanca, son classement des 25 entreprises les plus attractives en matière d’emploi.