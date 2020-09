Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, nouvel émir du Koweït

mardi, 29 septembre, 2020 à 18:29

Avec le décès de l’Emir du Koweït Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, la nation arabe a perdu l’un de ses sages dirigeants qui, tout au long de l’exercice de ses fonctions, a fait siennes les préoccupations du monde arabe et défendu ses causes avec sagesse et modération.