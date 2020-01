Chili: Accord de coopération entre le Centre Mohammed VI pour le dialogue des civilisations et l’Université de la Frontera

mardi, 21 janvier, 2020 à 13:48

Santiago – Un accord de coopération a été signé, lundi à Temuco, entre le Centre Mohammed VI pour le dialogue des civilisations et l’Université de la Frontera, en vue de “promouvoir la coopération universitaire et culturelle entre les deux institutions”.

Selon les termes de cet accord, signé par l’Ambassadeur du Maroc au Chili, Mme Kenza Elghali et le directeur du doctorat en communication et du Centre Frontera, Dr Carlos del Valle Rojas, les deux parties s’engagent à promouvoir les échanges de chercheurs et d’étudiants de troisième cycle et la réalisation d’activités de recherche conjointes.

De même, le Centre Mohammed VI pour le dialogue des civilisations et l’Université de la Frontera ont convenu de promouvoir les co-publications ainsi que l’échange de matériel pédagogique et bibliographique.

Le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations, situé à Coquimbo au Chili, œuvre pour la promotion de la connaissance et de l’interculturalité entre le Royaume du Maroc et l’Amérique latine.

Unique en son genre en Amérique latine, ce Centre offre une opportunité inestimable pour le brassage culturel et la connaissance mutuelle entre les intellectuels et les sociétés des deux rives de l’Atlantique.

Située au cœur de la région d’Araucanie, l’Université de La Frontera est née en 1981 suite à la fusion par décret gouvernemental des sièges régionaux à Temuco de l’Université du Chili et de l’Université technique d’État.

L’Université de La Frontera est une institution d’enseignement supérieur autonome dont la mission est de contribuer au développement de son environnement grâce à un héritage et à une tradition académique riche et diversifiée.