Covid-19/Espagne: feu vert pour la 4è prolongation de l’état d’alerte jusqu’au 24 mai

mercredi, 6 mai, 2020 à 18:18

Madrid – Le Congrès des députés espagnol (Chambre basse du Parlement) a adopté, mercredi, la 4è prolongation de l’état d’alerte de quinze jours supplémentaires jusqu’au 24 mai, afin de renforcer la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), une mesure qui a été approuvée la veille par le Conseil des ministres.

Ce texte a été approuvé grâce aux voix des députés du parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et d’Unidas Podemos, ainsi que de ceux de Ciudadanos (centre-droit), le parti nationaliste basque (PNV), Más País, Compromís, Mas Pais, Nueva Canarias, Coalition canarienne, le parti régionaliste de Cantabrie (PRC) et de Teruel Existe.

Les députés de Vox (extrême droite), la Gauche républicaine de Catalogne (ERC), la Candidature d’unité populaire (CUP), Ensemble pour la Catalogne (JxCat) et Foro Asturias ont voté contre cette mesure, tandis que ceux du parti populaire (PP, droite), la coalition basque EH Bildu, le Bloc nationaliste galicien (BNG) et de l’Union du peuple navarrais (UPN) se sont abstenus.

La prolongation de l’état d’alerte dans tout le pays jusqu’au 23 mai inclus a été ainsi adoptée par 178 voix pour, 75 contre et 97 abstensions.

Lors de sa comparution en session plénière du Congrès, le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a affirmé qu’un déconfinement trop “précipité” serait “impardonnable”.

“Ignorer le risque de l’épidémie et lever l’état d’alerte de façon précipitée serait une erreur absolue, totale et impardonnable”, a lancé M. Sanchez, notant qu’après sept semaines de confinement, l’Espagne a réussi à aborder la phase de désescalade vers “la nouvelle normalité”, grâce à l’effort de la société toute entière et à “l’instrument constitutionnel” de l’état d’alerte.

“Les restrictions seront de moins en moins sévères, mais il y aura encore des restrictions qui nécessitent l’état d’alerte” pour être appliquées, a-t-il insisté.

L’Espagne est entrée le 14 avril dans son deuxième mois de confinement prévu jusqu’au 9 mai inclus.

Après avoir autorisé les promenades des enfants depuis le 26 avril, puis les sorties des adultes notamment pour faire du sport ou se promener le week-end dernier, le gouvernement a lancé lundi la “phase zéro” du plan de déconfinement qui doit s’étaler jusqu’à fin juin.

Selon le dernier bilan donné ce mercredi par le ministère de la Santé, l’Espagne compte 220.325 cas confirmés au Covid-19 par le test PCR, dont 25.857 décès et 126.002 patients rétablis.