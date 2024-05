6è édition TMM: Des Marocains du Monde de différents horizons honorés à Marrakech

Marrakech – Des Marocains établis à travers le monde, aux parcours exemplaires et inspirants, ont été célébrés lors de la 6ème édition des Trophées Marocains du Monde (TMM), tenue samedi soir, à Marrakech.

Initié par la Fondation Trophées Marocains du Monde (TMM), cet événement de prestige a été marqué par la présence d’éminentes personnalités issues de divers horizons, entre autres Najat Vallaud-Belkacem, ex-ministre et Présidente de France Terre d’Asile, Fahd Benkirane, directeur général de UM6P France et Jalil Benabdillah, vice-président de la Région Occitanie.

L’objectif principal de cette initiative était de mettre en lumière les parcours exceptionnels des Marocains résidant à l’étranger, tout en renforçant les liens entre ces talents émérites et leur patrie, le Maroc.

L’édition, riche en diversité, a vu la sélection de 18 finalistes parmi la communauté marocaine à l’étranger, avec trois candidats dans chacune des six catégories : “Recherche Scientifique”, “Art et Culture”, “Politique”, “Société Civile”, “Sport” et “Entreprise”.

Le Jury a ainsi attribué le Trophée de la catégorie “Recherche Scientifique” à Khalil Amine, un membre distingué de l’Argonne-USA, tandis que dans la catégorie “Art et Culture”, le Trophée a été remis à Habib Dechraoui, fondateur du festival Arabesques et chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.

Aicha Less, première Maroco-britannique élue municipale à Londres, a été honorée dans la catégorie “Politique”, et Fatima Zibouh, politologue et entrepreneure sociale, a reçu le Trophée dans la catégorie “Société Civile”.

Houssam Elkord, remarquable escrimeur, s’est vu décerner le Trophée dans la catégorie “Sport”, tandis que Hasnâa Ferreira, fabricante de chocolat artisanal en France, a été distinguée dans la catégorie “Entreprise”.

Les lauréats ont exprimé leur joie et leur fierté d’être récompensés dans leur pays d’origine, tout en soulignant leur engagement à promouvoir davantage leur attachement à la nation marocaine.

Ils ont également exprimé leur bonheur de partager ce moment avec leurs compatriotes, tous animés par une volonté similaire de réussite et de contribution au sein de leurs pays d’accueil.