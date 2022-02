Entretien maroco-éthiopien à Addis-Abeba sur la Coopération entre les institutions législatives des deux pays

vendredi, 25 février, 2022 à 16:06

Addis-Abeba – La Coopération entre les institutions législatives marocaine et éthiopienne et les moyens de la renforcer davantage entre les deux pays, ont été au centre d’un entretien, vendredi à Addis-Abeba, entre l’ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Mme Nezha Alaoui M’Hammdi et le président de la Chambre des Représentant du peuple (Chambre basse du parlement éthiopien), M. Tagesse Chafo.