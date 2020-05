France: le premier ministre présente jeudi les détails du plan de déconfinement

mercredi, 6 mai, 2020 à 17:05

Paris – Le premier ministre Edouard Philippe présentera, jeudi dans l’après-midi, les derniers détails du plan gouvernemental pour le déconfinement de la France prévu à compter du 11 mai, a annoncé mercredi Matignon.

Edouard Philippe s’exprimera à partir de 16H00 depuis son département et sera accompagné par plusieurs membres du gouvernement dont les ministres de la Santé Olivier Véran, de l’Intérieur Christophe Castaner, de l’Economie Bruno Le Maire, du Travail Muriel Pénicaud et de l’Education Jean-Michel Blanquer.

Le chef du gouvernement dévoilera notamment la carte définitive des départements classés rouges ou verts selon leur situation sanitaire, dans la perspective du début de la levée du confinement lundi, ajoute Matignon, cité par la presse de l’hexagone.

La stratégie nationale de déconfinement avait été approuvée la semaine dernière à la majorité de l’Assemblée nationale, avant d’être rejetée lundi par le Sénat lors de votes à valeur symbolique.

Le plan s’articule autour de six thèmes en rapport avec la santé, le retour à l’école, la reprise du travail, la réouverture des commerces, les transports publics et les rassemblements.

Il prévoit une réouverture “très progressive” des maternelles et primaires à partir du 11 mai et des collèges “à compter du 18 mai” dans les départements les moins touchés par le virus, le port obligatoire des masques dans les transports publics, la réduction au maximum des déplacements interrégionaux et interdépartementaux et la limitation des rassemblements sur la voie publique ou dans des lieux privés à 10 personnes, ainsi que l’ouverture de tous les commerces et les marchés, sauf les cafés-restaurants.

Parmi les sujets qui retiendront tout particulièrement l’attention ce jeudi figure notamment les conditions de réouverture des écoles, la reprise des transports publics, le reprise de l’activité économique et les déplacements à 100 km du domicile.

Avant sa présentation, M. Philippe maintiendra dans la matinée une réunion sur le Covid-19 avec les présidents des Assemblées, les présidents des groupes parlementaires, les chefs de partis et les présidents des associations d’élus, selon l’agenda du chef du gouvernement.