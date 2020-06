#LeMondeen2030 : l’UNESCO lance une enquête mondiale inédite pour définir l’agenda mondial post-coronavirus

mercredi, 3 juin, 2020 à 10:37

Paris – L’organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco), a lancé une enquête mondiale inédite (#LeMondeen2030), en vue de définir l’agenda mondial post-coronavirus.

Cette enquête est destinée à connaître l’opinion du public sur les principaux défis qui menacent la paix dans le monde et les solutions nécessaires pour y faire face, explique l’Unesco dans un communiqué.

« Comment voyez-vous le monde en 2030 ? Quelles sont vos principales préoccupations pour l’avenir et quelle sont les solutions qui permettraient d’y faire face ? », en répondant à ces questions et à bien d’autres contenues dans un questionnaire mis en ligne par l’Unesco, tout participant à cette enquête aidera l’organisation à définir l’agenda mondial sur « les défis auxquels nous sommes confrontés afin que #LeMondeen2030 soit un monde conforme à nos vœux ».

Les résultats de cette enquête « anonyme » aideront l’UNESCO à définir les réponses mondiales à ces défis dans les 10 années à venir, souligne la même source.

« L’enquête est lancée dans un contexte où la pandémie du COVID-19 a provoqué de profonds bouleversements dans nos sociétés. Il est urgent de réfléchir au monde qui émergera après la crise et à la manière dont nous allons relever les défis contemporains tels que le changement climatique, la violence, les inégalités et les technologiques émergentes », explique l’Unesco.

“Les dix prochaines années sont cruciales pour mettre en place les dispositifs nécessaires au monde après la crise du COVID-19, et pour relever les défis déjà bien trop urgents”, a déclaré la Directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay.

“Cette nouvelle enquête s’inscrit dans la dynamique de réflexion globale engagée par l’UNESCO sur ces questions. Il est crucial de comprendre les difficultés auxquels les personnes sont confrontées pour mieux les surmonter », a indiqué Mme Azoulay invitant « tous les acteurs à travers le monde à y participer et à s’exprimer ».

A l’heure où des interrogations sur l’efficacité et la pertinence du multilatéralisme dans le monde d’aujourd’hui se posent, l’enquête permettra également de comprendre comment la communauté internationale, y compris l’Unesco par son mandat de construire la paix dans l’esprit des hommes et des femmes, peut répondre aux préoccupations des populations.

“L’enquête est ouverte à toutes et tous à travers le monde et sera bientôt disponible dans au moins 20 langues. Elle sera ouverte durant les trois prochains mois, et les résultats seront publiés à partir de septembre 2020 dans le cadre d’un rapport spécial “Le monde en 2030″ analysant les points de vue mondiaux et régionaux exprimés sur les défis d’aujourd’hui”, indique l’Unesco.

Une attention particulière a également été portée sur la nécessité de mobiliser les jeunes à s’exprimer à travers cette enquête. « L’UNESCO entend donner aux jeunes l’occasion de partager leurs points de vue et leurs idées et de contribuer ainsi à réfléchir au monde de demain ».

L’enquête s’inscrit dans le cadre de la Transformation stratégique de l’UNESCO qui est en cours. Elle s’inscrit aussi dans le cadre des efforts plus largement déployés par l’Organisation pour réfléchir au monde à venir, notamment avec le lancement récent de la série de dialogues avec UNESCO Forum. Cette série a débuté cette semaine par des entretiens vidéo avec des femmes penseuses, artistes et militantes de premier plan, dans lesquels elles ont exprimé leur point de vue sur les défis et les opportunités auxquels le monde sera confronté à la suite de la crise du COVID-19.