Pandémie : Moncef Slaoui prédit un retour à la normale à partir du printemps aux USA

dimanche, 6 décembre, 2020 à 20:20

Washington – Le docteur Moncef Slaoui, conseiller en chef de l’opération “Warp Speed” (vitesse de l’éclair) lancée par la Maison Blanche pour développer un vaccin contre la Covid-19, a estimé dimanche que les choses commenceraient à revenir à la normale aux Etats-Unis après la fin de la pandémie d’ici avril ou mai après qu’un vaccin contre le coronavirus soit largement disponible.

«Je pense que nous pourrons commencer à voir un impact sur les personnes les plus vulnérables probablement au cours des mois de janvier et février, mais sur une base démographique, pour que nos vies commencent à revenir à la normale, nous parlons d’avril ou de mai», a déclaré M. Slaoui au cours de l’émission «Face the Nation» sur la chaine CBS.