Participation distinguée du Maroc au Salon des inventions de Genève

dimanche, 21 avril, 2024 à 13:53

Genève – Les inventeurs marocains ont marqué d’une pierre blanche leur participation à la 49ème édition du Salon international des inventions, qui s’est tenue à Genève du 17 au 21 avril.

Les projets présentés par le stand marocain, sous la supervision de l’association marocaine d’inventeurs OFEED, qui relève de la Fédération internationale des associations d’inventeurs, ont remporté six médailles, dont deux médailles d’or pour l’Université internationale de Rabat (UIR), deux médailles d’or pour les inventeurs indépendants et deux médailles d’argent pour l’Université internationale d’Agadir.

La délégation marocaine, composée de 12 membres, a présenté neuf innovations dans divers domaines vitaux, qui se sont distinguées au sein de l’exposition, laquelle a dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 1.000 inventions provenant d’une quarantaine de pays.

Les projets marocains, qui représentent la plus importante participation du Maroc à cette prestigieuse exposition, ont porté sur 6 innovations universitaires et 3 innovations individuelles, a indiqué Mohsine Bouya, directeur du Centre de l’innovation et de l’entrepreneuriat à l’UIR, ajoutant que les solutions présentées ont porté sur des secteurs vitaux tels que les énergies renouvelables, la sécurité routière, la technologie médicale et bien d’autres.

Les projets présentés par la délégation marocaine ont suscité beaucoup d’intérêt de la part d’hommes d’affaires qui ont exprimé le désir d’investir dans leurs processus de fabrication et de commercialisation, a-t-il affirmé dans une déclaration à la MAP.

Le Salon a été l’occasion de nouer des relations fructueuses avec des délégations étrangères d’inventeurs afin d’échanger des expériences et des visions et d’explorer les voies de l’enrichissement mutuel et du partenariat dans le monde de l’innovation et des solutions créatives, a ajouté M. Bouya.

Le Salon de Genève est l’une des plateformes les plus importantes pour célébrer l’excellence dans le domaine de l’invention au niveau international. Outre les salles d’exposition, les organisateurs ont proposé des ateliers sur les différentes étapes de l’invention, de l’idée à la réalisation, ainsi que des activités pédagogiques visant à renforcer le sens scientifique et créatif des enfants.