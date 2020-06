Le Roi Felipe VI d’Espagne souligne l’importance de rendre la sécurité sanitaire compatible avec la nécessité économique

lundi, 1 juin, 2020 à 15:04

Madrid – Le Roi Felipe VI d’Espagne a affirmé, lundi, que les mesures de confinement adoptées ont provoqué des conséquences importantes dans le domaine économique et social, soulignant l’importance de rendre la sécurité sanitaire compatible avec l’activité économique nécessaire.

“Sans aucun doute, les mesures de confinement adoptées dans le cadre de l’état d’alerte ont causé des conséquences importantes dans le domaine économique et social. Nous devons maintenant consacrer tous nos efforts pour rendre la sécurité sanitaire compatible avec l’activité économique nécessaire”, a indiqué le Souverain, qui s’exprimait lors de la dernière session plénière extraordinaire de la Chambre de commerce espagnole, tenue par voie télématique en raison de la situation générée par la pandémie.

“Bien que cette crise sanitaire a gravement affecté de nombreux autres pays d’Europe et du reste du monde, mais la pandémie a soumis l’Espagne à rude épreuve, l’une des plus difficiles de son histoire récente”, a-t-il relevé.

Le Roi Felipe VI a, à cet égard, estimé qu’il est temps que le secteur public, les entreprises, les chambres de commerce et la société civile dans son ensemble unissent leurs forces et déploient leurs énergies de manière “intelligente” et “coordonnée”, avec “générosité, transparence et rigueur”, dans l’utilisation des ressources, et ce afin de relancer l’économie espagnole.

Le Souverain a, par ailleurs, souligné que l’internationalisation, la transformation digitale, la formation et la durabilité devraient être les vecteurs de croissance de l’économie espagnole et que le leadership des grandes entreprises ibériques sera “crucial” pour une économie plus ouverte, compétitive et durable.

“Les entreprises n’ont pas hésité à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour lutter contre le virus bien qu’elles sont elles aussi victimes de la pandémie. Nous sommes profondément reconnaissants à tous leurs travailleurs”, a-t-il dit, saluant l’esprit de responsabilité et de solidarité dont ont fait preuve les citoyens en cette période de crise sanitaire.

L’Espagne est entrée le 14 mai dans son troisième mois de confinement prévu jusqu’au 7 juin.