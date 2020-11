Des associations marocaines aux Pays-Bas expriment leur soutien à l’intervention marocaine à El Guerguarat

mardi, 17 novembre, 2020 à 14:46

La Haye – Plusieurs associations marocaines aux Pays-Bas ont exprimé leur soutien total à l’intervention des Forces Armées Royales (FAR) dans la zone tampon d’El Guerguarat et leur condamnation des manœuvres déstabilisatrices et provocatrices du polisario dans cette région frontalière stratégique.

Ainsi, l’association “Assadaka Community” à Amsterdam a fait part de sa solidarité absolue avec le Royaume dans sa démarche pour la préservation de son intégrité territoriale, louant la clairvoyance et la sagesse de SM le Roi Mohammed VI pour doter les provinces du Sud d’une autonomie élargie sous souveraineté marocaine.

De son côté, la Fédération des ouvriers marocains à Utrecht a salué l’intervention des FAR et leur succès remarquable dans cette opération ayant permis de mettre un terme au blocage qui était imposé par le polisario au niveau du passage d’El Guerguarat, infligeant ainsi “une défaite cuisante aux mercenaires”.

Pour sa part, l’Alliance des associations marocaines aux Pays-Bas a exprimé sa fierté des réalisations accomplies par les FAR qui ont agi avec “professionnalisme, sagesse et dans le respect des lois internationales pour assainir la situation à El Guerguarat” et mettre fin au désordre provoqué par cette “bande de mercenaires qui veut créer le chaos dans la région”.

Quant à l’organisme “B4PEACE”, il a dénoncé vivement les actes gravissimes du polisario dans la zone tampon d’El Guerguarat, soulignant que les séparatistes doivent assumer la pleine responsabilité de leurs actes et toutes les conséquences de leurs provocations.

La Fédération de la communauté marocaine aux Pays-Bas a, de son côté, affirmé que les éléments des FAR ont fait montre de bravoure en intervenant avec efficacité, professionnalisme et dans le respect total de la légitimité internationale et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU pour mettre fin au blocage qui était imposé à El Guerguarat par “un groupuscule de séparatistes ayant délibérément bloqué la circulation” dans cet axe routier stratégique.