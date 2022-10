Le discours royal met le doigt sur les problématiques liées à la politique et la gouvernance de l’eau (universitaire)

dimanche, 16 octobre, 2022 à 15:08

Casablanca – Le discours de SM le Roi Mohammed VI adressé, vendredi, aux membres du parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la 2ème année législative de la 11ème législature, est stratégique portant sur une question vitale dans la mesure où il a mis le doigt sur l’ensemble des problématiques liées à la politique et la gouvernance de l’eau, a affirmé le professeur en sciences politiques et relations internationales à l’Université Hassan II de Casablanca, Azzedine Khamrich.

Dans une déclaration à la MAP, l’universitaire, également coordonnateur du Master “Le Droit international et le plaidoyer diplomatique”, a souligné que le discours royal, venu tirer la sonnette d’alarme sur l’état actuel des ressources hydriques au Maroc, a mis l’accent sur la nécessité de faire face à cette situation à travers des plans et stratégies efficaces et réalistes.

Et d’ajouter que SM le Roi a évoqué la problématique de la sécheresse placée au centre des stratégies du Maroc et qui constitue une priorité qu’il faut traiter dans le cadre des politiques publiques à court et long termes, notant que la sécheresse et la rareté des ressources en eau ont été au centre du discours royal.

Selon le professeur Khamrich, le Souverain a souligné que la gestion des ressources en eau se pose avec acuité d’autant que le Maroc traverse une période de sécheresse critique, la plus intense depuis plus de trois décennies, ce qui requiert la rationalisation de cette ressource vitale et la sensibilisation de l’ensemble des citoyens sur l’importance de cette question.

Il a relevé que le discours royal a rappelé que sous l’effet du changement climatique, la problématique de la sécheresse et de la rareté de l’eau ne touche plus que le Maroc et est devenu un fléau universel, notant que le Souverain a rappelé que la sécheresse n’est pas une question conjoncturelle mais structurelle qui interpelle l’ensemble des secteurs et citoyens.