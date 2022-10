Le discours de SM le Roi au parlement, un appel urgent à une utilisation rationnelle de l’eau (économiste)

vendredi, 14 octobre, 2022 à 20:47

Rabat – Le discours prononcé, vendredi au parlement, par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11ème législature, est “un appel urgent à une utilisation rationnelle de l’eau”, a affirmé le professeur d’économie à l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA), Driss Effina.

Dans une déclaration à la MAP, M. Effina a indiqué que cet important discours traduit l’attention portée à la question de l’eau, dans un contexte marqué par un changement climatique sévère et un stress hydrique historique qui va certainement impacter notre modèle de développement.

SM le Roi a souligné les acquis du Royaume au cours des vingt dernières années en matière de mobilisation des ressources hydriques, a tenu à rappeler M. Effina, ajoutant que le discours royal préconise la concertation des efforts pour une utilisation rationnelle de l’eau, notamment à travers le nouveau plan national de l’eau en cours et les nouvelles stations de dessalement.

Il a aussi fait état de l’appel lancé par SM le Roi aux acteurs qui agissent sur le circuit économique, pour assurer un climat d’affaires sain et motivant au profit des investisseurs, conformément à la nouvelle Charte nationale de l’investissement qui donne un nouvel élan à l’attractivité du Royaume.

Et de conclure que SM le Roi a exhorté le gouvernement, en partenariat avec les secteurs privé et bancaire, à traduire leurs engagements respectifs dans un Pacte National pour l’Investissement, notant que ce dispositif vise à mobiliser 550 milliards de dirhams d’investissements et à créer 500 mille emplois, au cours de la période 2022-2026.