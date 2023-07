La dynamique des relations Maroc-Israël, une fenêtre d’opportunité pour un règlement juste de la question palestinienne (PAPIER D’ANGLE)

mercredi, 19 juillet, 2023 à 22:06

Rabat – Le Message Royal adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, au Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, salue une décision juste et clairvoyante de l’État d’Israël à travers la reconnaissance de la souveraineté du Royaume sur son Sahara, qui s’inscrit en droite ligne des dispositions de la Déclaration tripartite signée le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et l’État d’Israël.

Au cœur de cet accord entre les trois pays, qui se caractérise par sa globalité, figurait le bénéfice multilatéral à l’établissement de “relations diplomatiques complètes, pacifiques et amicales” entre le Royaume et Israël, qui doivent contribuer à faire avancer la cause de la paix dans la région, à renforcer la sécurité régionale, et à ouvrir de nouvelles opportunités pour l’ensemble de la région.

Le Message du Souverain à Netanyahu souligne que ces perspectives de paix s’inscrivent dans le cadre des principes devant guider la résolution du conflit israélo palestinien. La Déclaration tripartite de décembre 2020 réitérait, dans ce cadre, la position cohérente, constante et inchangée du Royaume du Maroc sur la question palestinienne, ainsi que la position maintes fois exprimée par le Souverain, en Sa qualité de Président du Comité Al Qods, sur l’importance de préserver le statut spécial de la ville sacrée de Jérusalem pour les trois religions monothéistes.

Toujours au service de la cause sacrée de la paix, Sa Majesté le Roi a adressé une invitation au Premier Ministre israélien à effectuer une visite dans le Royaume, confirmant ainsi le rôle historique et agissant que le Maroc, sous la conduite de son Souverain, n’a eu de cesse de jouer pour rapprocher les peuples de la région et promouvoir la paix et la stabilité au Proche-Orient.

Cette visite est donc de nature à constituer une occasion pour ouvrir de nouvelles perspectives de paix pour l’ensemble des peuples de la région et pour une relance du processus de paix, qui connait un blocage périlleux qui pourrait engendrer des répercussions néfastes pour toute la région.

Le Maroc a toujours considéré, dans ce sens, qu’il est indispensable de sortir de la logique du populisme et de la surenchère qui ne font qu’entretenir le conflit et prendre en otage les peuples de la région, en particulier le peuple palestinien. Il prônera toujours la pondération et l’attitude constructive qui favorisent le consensus et le dialogue, seules voies possibles pour dépasser la situation actuelle.

Cet engagement constant du Royaume à promouvoir le rapprochement des peuples et la promotion de la paix et de la stabilité vient donc se confirmer avec ce Message du Souverain, qui fait franchir un nouveau palier aux relations entre le Royaume et Israël, et dessine les contours d’une paix régionale durable.