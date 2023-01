La Fondation Grand Ouarzazate pour le Développement Durable condamne fermement la résolution hostile du PE contre le Maroc

mardi, 24 janvier, 2023 à 19:09

Rabat – La Fondation Grand Ouarzazate pour le Développement Durable a exprimé, lundi, sa ferme condamnation de la résolution hostile du Parlement européen (PE) à l’égard du Maroc, notant qu’elle contient des allégations partiales et infondées ciblant les acquis positifs accumulés par le Royaume en matière de liberté d’expression, de presse et des droits de l’Homme.

Dans un communiqué, la Fondation a dénoncé une résolution belliqueuse dirigée contre le Maroc par des parties hostiles à ses intérêts, faisant observer que la résolution du PE “s’en prend à la réputation du Maroc et porte atteinte à son choix démocratique et à son processus de développement qui gêne certaines parties”.

Elle a également exprimé son rejet catégorique de l’ingérence dans la justice marocaine et la tentative d’influencer ses décisions, étant donné que cela va à l’encontre de tous les pactes et normes internationaux et des principes et déclarations des Nations Unies relatifs à l’indépendance du pouvoir judiciaire.

“Il est malheureusement clair que l’adoption de cette résolution est une complaisance du Parlement européen avec certaines parties hostiles agissant en son sein, l’ayant entraîné dans leur campagne agressive qui cible le Maroc en tant que partenaire séculaire crédible, qui joue des rôles importants dans la protection des droits et libertés et la défense de la sécurité et de la paix régionale et internationale, et considéré comme un pilier stratégique de stabilité et de bon voisinage”, a-t-elle indiqué.

“Notre pays restera, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le Glorifie, fidèle à sa juste démarche dans ses choix démocratiques et attaché en toute responsabilité à ses engagements en faveur du partenariat et de la coopération fructueuse, dans le cadre du respect mutuel”, a conclu la Fondation.