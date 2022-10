Gestion de l’eau et investissements: Le discours Royal décline des orientations majeures (président de la Chambre des représentants)

vendredi, 14 octobre, 2022 à 22:05

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a qualifié d’”historique” le discours adressé vendredi par SM le Roi Mohammed VI à l’ouverture de la session du Parlement, dans le sens qu’il décline des orientations majeures sur des questions relatives à l’avenir de l’ensemble des Marocains, en l’occurrence la gestion du stress hydrique et les investissements. “SM le Roi a adressé à l’ouverture de l’actuelle session législative un discours historique et très important, dans lequel le Souverain a abordé deux questions essentielles ayant trait à la problématique de l’eau et aux conséquences de la sécheresse que connaît le monde entier, et non seulement le Maroc” a indiqué M. Talbi Alami dans une déclaration à la presse

Le discours Royal “trace une feuille de route en matière de gestion de l’eau, sa consommation et sa distribution, ce qui permet au gouvernement et au parlement de travailler main dans la main pour élaborer, dans les plus brefs délais, des solutions susceptibles de face au fléau de la sécheresse, qui impacte tous les aspects de la vie”, a-t-il affirmé.

La deuxième question a trait, a-t-il dit, aux investissements à la fois publics et privés, “ce qui coïncide avec l’adoption du projet de loi cadre qui constitue une nouvelle charte pour les investissements, par la Commission des finances et du développement économique, laquelle s’est penchée sur cette loi après avoir été soumis à un Conseil des ministres”. Le président de la Chambre des représentants a annoncé que ce texte sera soumis à l’approbation la semaine prochaine.

M. Talbi Alami a rappelé que le Souverain a mis en avant le rôle important de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans ce domaine, ainsi que l’impératif de l’associer à la charte d’investissements.

Le lien établi entre la problématique de l’eau et la promotion de l’investissement revêt “une grande importance dans la conjoncture actuelle”, du fait que les deux thématiques ont une incidence sur le long terme, portent sur une multitude de secteurs et nécessitent donc la mobilisation des efforts de tous”, a-t-il en outre ajouté.

“Il s’agit de l’avenir de l’ensemble des Marocains, et nous allons travailler de concert avec toutes les parties prenantes – majorité, opposition et gouvernement – afin d’être à la hauteur des aspirations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste”, a indiqué le président de la Chambre des représentants.