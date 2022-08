Incendie de la forêt “Kodiat Tifour”: l’OCI exprime sa solidarité avec le Maroc

jeudi, 18 août, 2022 à 22:00

Djeddah – L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a exprimé sa solidarité totale avec le Royaume du Maroc suite à l’incendie de la forêt “Kodiat Tifour”, relevant de la préfecture de M’diq-Fnideq.

Dans un communiqué publié par l’Agence de presse saoudienne, le Secrétaire général de l’OCI, Hussein Ibrahim Taha, a exprimé “ses sincères condoléances au Maroc, Roi et peuple, ainsi qu’aux proches des victimes des incendies survenus dans plusieurs régions du pays”.

Le Secrétariat général a, en outre, réitéré son soutien au Maroc, ainsi que sa conviction dans sa capacité à surmonter les effets de cette épreuve.

Mercredi, le directeur provincial de l’Agence nationale des eaux et forêts de Tétouan, Othmane El Azzaoui, a affirmé que les interventions aériennes et terrestres ont permis de neutraliser largement le danger d’expansion de l’incendie qui s’est déclaré lundi, précisant dans une déclaration à la chaîne d’information en continu de la MAP (M24) que les efforts se concentrent actuellement sur l’élimination des petits foyers de braise pour éviter une reprise du feu, qui a détruit près de 125 ha de couvert forestier, formé notamment d’eucalyptus, de pin et d’herbes secondaires.

M. El Azzaoui a aussi souligné que les interventions aériennes, menées par le biais de trois avions Canadair spécialisés dans la lutte contre les incendies qui ont effectué un total de 138 opérations de largage, ont permis d’éteindre les feux les plus dangereux et empêcher leur propagation malgré les conditions naturelles défavorables.