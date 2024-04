Investiture du président Bassirou Faye : l’invitation de SM le Roi témoigne de la solidité des liens de fraternité Sénégal-Maroc (chercheur sénégalais)

mardi, 2 avril, 2024 à 20:53

Dakar – L’invitation de SM le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, témoigne de la solidité des liens séculaires de fraternité qui unissent le Sénégal et le Maroc, a souligné le chercheur sénégalais Massamba Gueye.

En dehors des leaders de la sous-région, Sa Majesté le Roi Mohammed VI est le seul Chef d’Etat à avoir reçu une invitation pour prendre part à la cérémonie d’investiture du Président élu du Sénégal, où le Souverain est représenté par le Chef de gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

Cette invitation témoigne de la forte collaboration et de la solidité des relations d’amitié et de fraternité entre le Sénégal et le Maroc, lesquelles sont inscrites dans la durabilité, a dit M. Gueye, expert dans les relations entre le Maroc et l’Afrique, dans une déclaration à la MAP.

Les solides liens culturels, économiques, politiques, mais surtout spirituels entre Dakar et Rabat “transcendent les époques, les gouvernements et les hommes”.

Le Royaume du Maroc est un havre spirituel de référence pour le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest et une puissance économique qui met tout en œuvre pour partager avec le reste de l’Afrique ses opportunités de développement, a-t-il dit.

Le déplacement de M. Akhannouch au Sénégal, accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, intervient sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi.