Investiture du président sénégalais : l’invitation de SM le Roi renseigne sur la place qu’occupe le Souverain dans le cœur des Sénégalais (expert)

mardi, 2 avril, 2024 à 17:14

Rabat – L’invitation de SM le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, renseigne sur la place qu’occupe le Souverain dans le cœur des Sénégalais, a souligné Mohamed Benhamou, président du Centre marocain des études stratégiques.

“En dehors des leaders de la sous-région, Sa Majesté le Roi est le seul Chef d’État à avoir reçu une invitation pour prendre part à la cérémonie d’investiture du nouveau Président du Sénégal, ce qui témoigne du respect et de la place qu’occupe le Souverain dans le cœur des Sénégalais”, a indiqué M. Benhamou dans une déclaration à la MAP.

L’invitation de Sa Majesté le Roi à cette cérémonie, qui marque un moment fort et historique de l’expérience démocratique exceptionnelle du Sénégal, dénote de la profondeur des relations indéfectibles unissant deux pays frères par un destin commun, un partenariat multidimensionnel et une solidarité exemplaire nourrie par des liens spirituels multiséculaires, a-t-il ajouté.

Elle vient aussi confirmer la relation solide entre le Maroc et le Sénégal, ainsi que la volonté de continuer sur la voie de ce partenariat prometteur, a-t-il noté, soutenant que le Royaume fut et restera ce pays frère avec lequel le Sénégal partage un passé, mais aussi un présent et un avenir communs.

Le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mardi à Diamniadio près de Dakar, à la cérémonie de prestation de serment et d’installation du Président élu de la République du Sénégal.

Le déplacement de M. Akhannouch au Sénégal, accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, intervient sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi.