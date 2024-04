Investiture du Président sénégalais: l’invitation de SM le Roi, un signal fort de la solidité des relations séculaires entre le Sénégal et le Maroc (politologue)

mardi, 2 avril, 2024 à 22:50

Rabat – L’invitation de SM le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, constitue un signal fort de la part du nouveau président sénégalais de la solidité et de la particularité des relations séculaires entre les deux pays, a affirmé mardi le politologue Cherkaoui Roudani.

Cette invitation, qui intervient dans un contexte politique nouveau, “témoigne non seulement de l’estime et du respect que le président actuel voue à Sa Majesté le Roi, mais aussi des liens durables et solides qui unissent le Maroc et le Sénégal”, a souligné M. Roudani dans une déclaration à la MAP, ajoutant que depuis leur indépendance, le temps et les changements politico-institutionnels n’ont jamais entravé ces relations.

Ce geste politique significatif reflète aussi la reconnaissance de l’ensemble de l’élite politique sénégalaise envers le rôle multidimensionnel que joue Sa Majesté le Roi dans le renforcement des relations entre les deux pays ainsi que dans la parfaite symbiose qui imprègne les deux États, a-t-il noté.

Selon le politologue, cette relation bilatérale spécifique a toujours été marquée par les valeurs et les principes du panafricanisme, témoignant ainsi de l’engagement commun du Maroc et du Sénégal envers l’unité et la solidarité africaines.

Soulignant l’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi aux relations entre les deux pays comme en témoigne le nombre de visites effectuées par le Souverain dans ce pays africain, M. Roudani a précisé que cette fraternité a toujours été un moteur et une locomotive pour donner une nouvelle impulsion à ces liens séculaires ancrés dans l’histoire.

Il a, dans ce sens, rappelé le discours adressé, en 2016, par SM le Roi Mohammed VI à la nation à l’occasion du 41ème anniversaire de la Marche Verte depuis la capitale Dakar, affirmant qu’il s’agit là d’un “geste fort en symbolique et valeurs traduisant la communion des deux peuples marocain et sénégalais ainsi que la profondeur des relations bilatérales historiques”.

En dehors des leaders de la sous-région, Sa Majesté le Roi Mohammed VI est le seul Chef d’Etat à avoir reçu une invitation pour prendre part à la cérémonie d’investiture du Président élu du Sénégal, où le Souverain a été représenté par le Chef de gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

Le déplacement de M. Akhannouch au Sénégal, accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, intervient sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.