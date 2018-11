Les médias argentins mettent en relief le projet de la “Tour Mohammed VI”, symbole du décollage économique des deux rives du Bouregreg

mardi, 6 novembre, 2018 à 19:26

Buenos Aires – Les médias argentins ont mis en lumière le projet de la “Tour Mohammed VI”, symbole de l’émergence et du rayonnement des deux villes jumelles, Rabat et Salé, de par ses composantes économique et architecturale, ainsi que par sa taille d’envergure continentale.