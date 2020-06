L’initiative Royale d’octroyer des aides médicales à plusieurs pays africains reflète les valeurs de solidarité authentique (journal tchèque)

mardi, 23 juin, 2020 à 9:32

Prague – L’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’octroyer des aides médicales à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre la pandémie de Covid -19, reflète les valeurs de solidarité authentique du Royaume, a souligné le journal tchèque “Czech Leaders”.

Le journal à grand tirage salue l’initiative Royale, affirmant que l’aide acheminée par le Maroc vers plusieurs pays africains sur très Hautes Instructions de SM le Roi, est une parfaite illustration des valeurs de solidarité prônées par le Maroc dans sa coopération avec les pays du continent, auxquels le Royaume apporte un soutien constant.

Cette aide s’inscrit dans le cadre d’une initiative pragmatique qui illustre la volonté Royale visant à accompagner les pays africains dans leurs efforts de lutte contre la pandémie de Covid -19 et à partager avec eux les expériences et les bonnes pratiques, a ajouté le journal.

La publication salue vivement l’initiative Royale à l’égard de nombreux pays africains d’octroyer des aides composées de produits et d’équipements de protection fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et qui sont conformes aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.

“Cette noble initiative à forte portée solidaire souligne le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le renforcement de la coopération Sud-Sud aux plans économique, social et politique, en particulier les liens de coopération qui unissent le Maroc et les pays africains frères et amis”, relève également le journal.